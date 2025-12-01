До всички с пари за пенсия в Доверие, ДСК-Родина, Алианц, ОББ, Съгласие, Сила, Бъдеще, ДБЖЗ: Обявиха доходите

Пиксабей

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване отчитат много добра доходност на фона на нулевите лихви за банковите депозити. Шест от десетте универсални фонда са успели да постигнат над 8%, а при доброволните има даже 10-12% доходност. Това показват данни на Комисията за финансов надзор за периода 29 септември 2023 - 30 септември 2025 г, пише Сега.

Два от универсалните фондове, където се осигуряват за втора пенсия родените след 1959 г., доближават дори 9% доходност - "Топлина" (8,95%) и УПФ ОББ (8,94%). "Алианц България" е с 8,51%, "ДаллБогг: Живот и Здраве" е с 8,39%, "ДСК-Родина" е с 8,28%, а "Доверие" - с 8,14%. "Съгласие" е с 5,78%, "ЦКБ-Сила" с 5,87%, "Бъдеще" - с 6,44%, а ПОИ - 5,45%.

Фондовете за трета пенсия, където ограниченията пред инвестирането на средствата са по-малки, по традиция постигат по-висока доходност.

4 128 949 българи се осигуряват в универсалните пенсионни фондове към септември. В тях вече има 26,098 млрд. лв. В доброволните фондове се осигуряват за трета пенсия 630 278 българи. В тях има 1,637 млрд. лв. Средният размер на вноската за трета пенсия варира в много широки граници - от 25,35 лв. в "ДСК-Родина" до 224,85 лв. за "ДаллБогг: Живот и Здраве".

В активните партиди за втора пенсия средната сума е 8461,79 лв. Това са партидите, в които е направена поне една осигурителна вноска за последните 12 месеца. В УПФ ОББ е най-голямата средна сума - 9923,70 лв. В "ЦКБ-Сила" средното спестяване за втора пенсия е 9598,53 лв. Във фонда с най-голям пазарен дял - "Доверие", средното натрупване е 8329,68 лв. Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори като продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и др., посочват от КФН

