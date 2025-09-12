Добра и лоша новина за водата от сондажа в Плевенско

Снимка: Пиксабей

Водата от първия сондажен кладенец край плевенското село Ясен е годна за пиене, това стана ясно на днешното заседание на Кризисния щаб.

Количеството вода обаче е малко и няма да промени режима в града и региона.

Новата учебна година започва присъствено, осигурени са необходимите количества питейна вода.

Продължава работата по плана за справяне с безводието, каза новият областен управител Мартин Мачев по време на първия за него щаб.

"Кладенецът, който е край село Ясен, може да се ползва за питейни нужди, дебитът е около 10-12 литра, така че очакваме в най-кратки срокове да бъде свързан с водопроводната мрежа. Отделно "Дъбнишка бара" - каналът по нея е отводнен, рововете така ще започнат да се пълнят и в следващите дни, може би във вторник, в сряда, може да имаме някакви видими резултати. Като конкретни срокове не можем да се ангажираме, но се надяваме в най-кратко време това, което се върши, да бъде за доброто на всички плевенчани. Със сигурност тази вода няма да достигне за целодневно подаване, но работата по намирането на нови кладенци, по подмяната на тръбите продължава, както и по краткосрочните, средносрочните и дългосрочните мерки", заяви той.

Кметът на Плевен д-р Валентин Христов обяви, че са готови в тези условия за новата учебна година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!