Добра и неприятна новина за треньора на „моряците“

Снимка: Сайт на Черно море

Треньорът на Черно море Илиан Илиев обяви, че централният бранител Живко Атанасов ще успее да се възстанови за съботното гостуване на Ботев в Пловдив.

Илиев обаче разкри, че Димитър Тонев е аут до Нова година. Атакуващият полузащитник не е играл от мача в Монтана, в който вкара първия гол и асистира за втория при успеха с 3:1.

Тонев е получил усложнение на контузията и ще се завърне на терена в контролите през януари.

Разбра се още, че играчите на Черно море ще започнат подготовка за двубоя с „канарчетата“ във вторник, след като неделя и понеделник са почивни дни за тях.

