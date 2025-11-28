Добра новина за пострадалите от пороя: Тази нощ не валя силно

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В пострадалите населени места в Южна България днес се събуждат с надежда, защото през миналата нощ не валя обилно, това предадоха в свои репортажи БНТ и Нова телевизия. Репортери се включиха от района на Петрич и Сандански, където беше обявено бедствено положение и съобщиха, че притеснението остава, защото се очаква дъждът да се върне в следващите часове.

Жители на с. Ново Делчево, което е най-засегнато от водното бедствие, показаха наводнените си домове. Добре, че един електрически стълб падна и отклони потока на водата в друга посока, иначе цялата къща щеше да е под вода, това сподели собственичката на наводнена къща.

