Добра вест! Събраха 180 хиляди евро за 5-годишният Вани, който се бори с левкемия

Кадър Павел Андреев Събрани са необходимите 180 хиляди евро за лечението на Вани. Това се вижда от платформата Павел Андреев, където парите са събрани на 108 %. 5-годишният Вани, дете с аутизъм, се бори с остра лимфобластна левкемия. Семейството му събира 180 000 евро за лечение в Турция и моли за помощ и споделяне.

Петгодишно момче се бори за живота си, а семейството му отправи призив за помощ. Малкият Вани е диагностициран с тежкото заболяване остра лимфобластна левкемия – диагноза, която преобръща живота на близките му само за миг. Новината идва на 1 март 2026 година – ден, който вместо да бъде свързан с традиционната радост от мартениците, се превръща в начало на най-тежката битка за семейството.

Първите тревожни сигнали се появяват на 15 февруари 2026 г., когато Вани внезапно колабира и припада в ръцете на майка си. Следват спешни прегледи, изследвания и дни на тревожно очакване, докато лекарите поставят тежката диагноза. Вани е само на пет години и освен тежкото заболяване, той живее и с аутизъм. От двегодишна възраст семейството му води ежедневна борба – терапии, специалисти и постоянни грижи, за да му помогнат да се развива и да открива света около себе си.

„Мислех, че това е най-трудното изпитание за нашето семейство“, споделя майката на момчето. „Но съдбата ни подложи на още по-голямо изпитание.“ В момента Вани и семейството му се намират в Турция, където лекарите дават реална надежда за лечение. Медицинският екип е категоричен, че момчето има шанс да се пребори с болестта. Цената на лечението обаче е 180 000 евро – сума, която е напълно непосилна за близките му. Без помощта на дарители лечението не може да бъде осигурено.

Майката на Вани отправи емоционален призив към всички хора с добри сърца: „Като майка мога да понеса всичко, но не и мисълта, че може да загубя детето си. Всеки ден гледам как Вани се бори и се моля да има шанс да живее.“

Може да помогнете като дарите средства чрез платформата на Павел Андреев - ТУК!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!