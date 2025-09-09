Добра вест за 4-годишния Марти, пометен от АТВ-то на Слънчев бряг

Кадър Фб

4-годишният Марти, който пострада при удар от АТВ в Слънчев бряг, е в стабилизирано състояние, но предстои дълъг процес на лечение и възстановяване. Това съобщи пред БНТ проф. Николай Габровски, ръководител на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов" и заместник-директор на лечебното заведение.

Той обясни, че черепно-мозъчните травми са едни от най-тежките и често дори доброто лечение не гарантира бързо или пълно възстановяване. По думите му в конкретния случай ще е нужно време, за да се оцени напредъкът.

Припомняме, че 4-годишният Мартин и майка му Христина бяха пометени от АТВ в средата на август, докато се разхождаха по тротоара в Слънчев бряг. За съжаление, Христина изпадна в мозъчна смърт и почина в болницата в Бургас на 3 септември.

Марти беше транспортиран от болницата в Бургас в "Пирогов", където лекарите продължават да се борят за живота му.

Обвинен за деянието е 18-годишния Никола Бургазлиев. След смъртта на Христина се очаква окръжната прокуратура в Бургас да му повдигне по-тежки обвинения. Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.

