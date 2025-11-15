Добра вест за Карлос Насар: Преведоха му парите

Кадър БТВ

Голямата звезда на световните щанги Карлос Насар получи добри новини. Премията на спортист №1 на България за 2024 година за световната титла от Норвегия вече е преведена. Останалите ни състезатели и треньори по вдигане на тежести също ще получат парите си в близките дни. Новината съобщават колегите от "24 часа", които обясняват и причината за забавянето. Тя е свързана с Българската федерация по вдигане на тежести.

