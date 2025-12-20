Добра вест за Любо Пенев

Булфото

Добри новини за лечението на Любослав Пенев съобщиха от ЦСКА!

Бившият нападател е преминал през първи курс за имунотерапия, съобщиха от ЦСКА.

Той се лекува в клиника в Германия и води тежка битка за живота си. Състоянието му се е влошило през ноември. За процедурите и възстановяването е необходима значителна сума – около 300 000 евро, която се събира с помощта на благотворителна кампания.

"Любо вече премина първия курс по имунотерапия, като половината от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация.

Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев", съобщават от ЦСКА.

Сметката

По сметката продължават да се набират дарения, а "червените" обещават отчет на сумата.

"Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.

Нека застанем до Любо в най-важната му битка! Той го заслужава!

Любо, с теб сме!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Събитията

Редом с даренията по сметката, средства ще се събират и с различни инициативи.

На 21 декември от 10:00 часа, в залата на ДИТ в Драгалевци, ще се проведе благотворителен футболен турнир, а всички средства от него ще отидат в подкрепа на лечението на Ел Голеадор.

