Добра вест за Николай Кожухаров

15.09.2025 / 16:01 0

Кадър ОДМВР

Директорът на ОДМВР – Русе остава под наблюдение в интензивно отделение

Състоянието на директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров се подобрява, съобщиха от УМБАЛ "Канев" – Русе, предаде Русе Медиа. Той остава в интензивното отделение за наблюдение, но е контактен, в съзнание и без опасност за живота.

На 10 септември по време на съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново беше обявено, че са взети показанията на старши комисар Кожухаров относно събитията от нощта на 4 септември.

 

