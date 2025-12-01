Добра вест за пенсионерите преди Никулден

Пиксабей

Държавата дава малко облекчение за близо половин милион пенсионери. Пенсиите за декември ще бъдат изплатени по-рано, като към тях ще бъдат добавени и коледните добавки за хората с най-ниски доходи.

През декември пенсиите, които се получават през пощенските станции, ще се изплащат в периода от 5 до 19 декември. Хората, които вземат парите си по банков път, ще получат преводите на 5 декември 2025 г., съобщиха от НОИ.

Тези срокове са изключение, тъй като Министерският съвет определи 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, което съкращава времето за обработка на плащанията.

Заедно с основните пенсии ще бъдат изплатени и традиционните коледни добавки от 120 лв., предназначени за хора, чиито пенсии и всички допълнения към тях не надвишават 638 лв. Така около 536 хиляди души ще получат тази допълнителна помощ.

На 2 декември ще бъдат преведени и обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 години, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец ноември.

Обезщетенията за безработица за същия месец ще бъдат изплатени на 15 декември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!