Добра вест за родните земеделци

Държавен фонд „Земеделие” започва поетапното изплащане на помощи заради щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия на череши, вишни и кайсии през пролетта.

Над 3,2 млн. лв. ще постъпят днес по сметките на 254 земеделски стопани. Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 година за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване или слана, предаде Нова телевизия.

