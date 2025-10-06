Добри новини за Барселона

кадър: Макс спорт

Добри новини идват от лазарета за Барселона след провала на тима вчера, съобщава вестник “Спорт”.

Почти сигурно треньорското ръководство ще може да разчита на Фермин Лопес, Ламин Ямал и Рафиня за предстоящия двубой с Жирона след паузата за националните отбори. Вчера каталунците изиграха един от най-слабите си мачове под ръководството на Ханзи Флик и допуснаха поражение с 4:1 като гост на Севиля.

Ямал вече от няколко седмици страда от проблеми със срамната кост от предходния лагер на националния отбор и в петък от “Камп Ноу” обявиха, че той ще отсъства още две или три седмици, за да може да се възстанови напълно.

Именно контузията на младока е и най-трудна за прогнозиране, като различни специалисти обявиха, че възстановяването му може да отнеме от две до четири седмици поради спецификата на нараняването, предава Спортал.

Рафиня получи травма в подколянното сухожилие още преди поражението от ПСЖ в Шампионската лига и тогава бе обявено, че той ще отсъства около три седмици. Този срок изтича ден преди подновяването на сблъсъците в Ла Лига, но надеждите на щаба на тима са, че той все пак ще може да седне на скамейката и да запише поне няколко минути. Фермин Лопес пък лекува контузия още от края на септември, но очакванията са и тримата да бъдат вдигнати на крака за предстоящия двубой с Жирона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!