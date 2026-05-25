Добри новини за Григор Димитров

снимка: Булфото

Организаторите на турнира от категория АТР 250 в Майорка обявиха, че предоставят „уайлд кард“ на Григор Димитров, с което се оформя едно от най-очакваните завръщания в ATP тура през този сезон.

Ето какво написаха в сайта на надпреварата, която започва на 21 юни:

“Българинът отново ще се състезава на трева след контузията, която получи на „Уимбълдън“ 2025, когато беше принуден да се откаже, докато водеше в резултата. Участието му в Санта Понса ще отбележи завръщането му на настилка, на която традиционно е постигал силни резултати.

Със своя елегантен и разнообразен стил на игра, отличаващ се с характерния му бекхенд с една ръка, Димитров се утвърди като един от най-завършените тенисисти в тура. В хода на кариерата си той има значими успехи на трева, включително титла и силни представяния в турнири от най-високо ниво, което подчертава ефективността му на тази настилка.

Участието му в Mallorca Country Club носи опит, класа и звезден заряд на състав, който продължава да става все по-силен. То добавя и любопитна сюжетна линия към турнира, тъй като Димитров ще се опита да възстанови игровия си ритъм в началото на сезона на трева.”

