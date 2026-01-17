Добри са условията за туризъм по планините в събота
17.01.2026 / 10:12 0
снимка, архив: Булфото
Добри са условията условията за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.
Времето е ясно и тихо.
Всички съоръжения работят.
От ПСС допълниха, че през последното денонощие не е имало инциденти в планините.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!