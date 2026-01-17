реклама

Добри са условията за туризъм по планините в събота

17.01.2026 / 10:12 0

снимка, архив: Булфото

Добри са условията условията за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е ясно и тихо.

Всички съоръжения работят. 

От ПСС допълниха, че през последното денонощие не е имало инциденти в планините.

 

