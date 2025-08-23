Добри са условията за туризъм по планините

снимка: Булфото

Добри са условията за туризъм в планините. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Времето е слънчево, има слаб вятър.

Преди ден планинските спасители са оказали съдействие на белгийски турист с изкълчен глезен в района на връх Мальовица, посочиха от ПСС.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 13°.

