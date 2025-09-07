Добри са условията за туризъм по планините
07.09.2025 / 10:20 1
снимка: Булфото
Добри са условията за туризъм в планините, времето е подходящо, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Температурите варират между 10 и 16 градуса. Следобед се очаква заоблачаване, но времето ще е хубаво.
През последното денонощие не е имало сигнали за сериозни инциденти.
