Добри са условията за туризъм по планините

снимка: Булфото

Добри са условията за туризъм в планините, времето е подходящо, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между 10 и 16 градуса. Следобед се очаква заоблачаване, но времето ще е хубаво.

През последното денонощие не е имало сигнали за сериозни инциденти.

