Добри са условията за туризъм в планините, но с температури между минус 15 и минус 10 градуса

Булфото

Добри са условията за туризъм в планините, но температурите са ниски, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, тихо и слънчево, но температурите са между минус 15 и минус 10 градуса.

От ПСС съветват да се проверява предварително дали съоръженията в курортите работят, тъй като снежната покривка е с различна дебелина, предаде БТА.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!