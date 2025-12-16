Добри заплати без път до София: в Ботевград отварят позиции с до 3100 лв. заплата
Местният Lidl търси касиери и зам.-мениджър за магазина
За много хора в Ботевград ежедневното пътуване до София беше единствената опция за прилична заплата. Е, вече не е така. Новите позиции, отворени в града, предлагат възнаграждения и условия, които спокойно конкурират столицата. И то без сутрешни задръствания, без разходи за бензин и без изгубени часове по магистралата.
На бул. „Цар Освободител“ 33А се търсят хора за две позиции, които винаги предизвикват интерес – касиер-продавач и заместник-мениджър на магазин. Условията, описани в обявите на Lidl, са сред по-добрите за региона и дават усещане за стабилност.
Какво се предлага за работа на каса?
Позицията касиер-продавач е за хора, които харесват динамиката и ясните задачи. Заплатата расте още през първите две години, като стартът е:
-
1850 лв. бруто през първата година;
-
през втората година – 2050 лв.,
-
а след това – 2200 лв.
Работата включва обслужване на клиенти, подредба на стоки, контрол на свежестта на плодове, зеленчуци и печива, работа на каса и поддържане на магазина. За много хора това е плюс, защото задачите са разнообразни, а денят минава бързо. Повече за отговорностите, изискванията и допълните придобивки може да се прочете в обявата.
Търси се и заместник-мениджър с ръководна роля и заплащане над средното за региона
За хората, които имат желание да поемат повече отговорност, има отворена позиция за заместник-управител на магазина. Стартовата заплата е:
-
2550 лв. бруто през първата година;
-
през втората година – 2800 лв.,
-
след това – 3100 лв.
Това е роля за човек, който може да ръководи процеси, да организира работата на екипа и да поддържа ред в магазина. Включено е и структурирано обучение – както за работа в търговията, така и за управление на хора. Както казват от екипа в подобни магазини, заместник-мениджърът е „гръбнакът“ на филиала – човекът, който стои между процесите, хората и клиентите, и прави така, че работният ден да върви гладко. Всичко за позицията е описано тук.
Какви придобивки вървят към позициите?
Според информацията в обявите, и двете роли идват с пакет от бонуси, които правят работата по-атрактивна:
-
ваучери за храна до 200 лв. месечно,
-
допълнително здравно осигуряване,
-
Multisport карта,
-
платено въвеждащо обучение,
-
бонус при раждане на дете,
-
допълнителен ден отпуск за рожден ден,
-
бонус 12 лв./ден при работа в друго населено място,
-
и заплащане, което се отчита с точност до минута.
Тези условия са рядкост на местния пазар, където често се предлагат позиции с неясни смени и непредвидими графици. Повече информация за двете позиции можете да намерите на jobs.lidl.bg.
