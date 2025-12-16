реклама

Добри заплати без път до София: в Ботевград отварят позиции с до 3100 лв. заплата

16.12.2025 / 13:40 0

 

Местният Lidl търси касиери и зам.-мениджър за магазина

За много хора в Ботевград ежедневното пътуване до София беше единствената опция за прилична заплата. Е, вече не е така. Новите позиции, отворени в града, предлагат възнаграждения и условия, които спокойно конкурират столицата. И то без сутрешни задръствания, без разходи за бензин и без изгубени часове по магистралата.

На бул. „Цар Освободител“ 33А се търсят хора за две позиции, които винаги предизвикват интерес – касиер-продавач и заместник-мениджър на магазин. Условията, описани в обявите на Lidl, са сред по-добрите за региона и дават усещане за стабилност.

 

Какво се предлага за работа на каса?

Позицията касиер-продавач е за хора, които харесват динамиката и ясните задачи. Заплатата расте още през първите две години, като стартът е:

  • 1850 лв. бруто през първата година;

  • през втората година – 2050 лв.,

  • а след това – 2200 лв.

Работата включва обслужване на клиенти, подредба на стоки, контрол на свежестта на плодове, зеленчуци и печива, работа на каса и поддържане на магазина. За много хора това е плюс, защото задачите са разнообразни, а денят минава бързо. Повече за отговорностите, изискванията и допълните придобивки може да се прочете в обявата.

 

Търси се и заместник-мениджър с ръководна роля и заплащане над средното за региона

За хората, които имат желание да поемат повече отговорност, има отворена позиция за заместник-управител на магазина. Стартовата заплата е:

  • 2550 лв. бруто през първата година;

  • през втората година – 2800 лв.,

  • след това – 3100 лв.

Това е роля за човек, който може да ръководи процеси, да организира работата на екипа и да поддържа ред в магазина. Включено е и структурирано обучение – както за работа в търговията, така и за управление на хора. Както казват от екипа в подобни магазини, заместник-мениджърът е „гръбнакът“ на филиала – човекът, който стои между процесите, хората и клиентите, и прави така, че работният ден да върви гладко. Всичко за позицията е описано тук.

 

Какви придобивки вървят към позициите?

Според информацията в обявите, и двете роли идват с пакет от бонуси, които правят работата по-атрактивна:

  • ваучери за храна до 200 лв. месечно,

  • допълнително здравно осигуряване,

  • Multisport карта,

  • платено въвеждащо обучение,

  • бонус при раждане на дете,

  • допълнителен ден отпуск за рожден ден,

  • бонус 12 лв./ден при работа в друго населено място,

  • и заплащане, което се отчита с точност до минута.

Тези условия са рядкост на местния пазар, където често се предлагат позиции с неясни смени и непредвидими графици. Повече информация за двете позиции можете да намерите на jobs.lidl.bg.

 

