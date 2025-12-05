реклама

Добрич осъмна с две катастрофи с пострадали

05.12.2025 / 09:06 0

Снимка: Булфото

Две катастрофи с пострадали са станали в Добрич тази сутрин, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Единият пътен инцидент е станал на изхода на Добрич, в посока курортен комплекс Албена. 

Там на кръстовище са се ударили няколко автомобила. Пострадал е единият от водачите, който е откаран в болницата за преглед. 

При другото пътнотранспортно произшествие е пострадал велосипедист, който също е откаран от екип на Спешна помощ за преглед. 

Катастрофата е станала на кръстовището на булевард "Добруджа" и улица "Ген. Георги Попов".  

Причините за инцидентите се изясняват.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама