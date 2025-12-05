Добрич осъмна с две катастрофи с пострадали

Снимка: Булфото

Две катастрофи с пострадали са станали в Добрич тази сутрин, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Единият пътен инцидент е станал на изхода на Добрич, в посока курортен комплекс Албена.

Там на кръстовище са се ударили няколко автомобила. Пострадал е единият от водачите, който е откаран в болницата за преглед.

При другото пътнотранспортно произшествие е пострадал велосипедист, който също е откаран от екип на Спешна помощ за преглед.

Катастрофата е станала на кръстовището на булевард "Добруджа" и улица "Ген. Георги Попов".

Причините за инцидентите се изясняват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!