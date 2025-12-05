Добрич осъмна с две катастрофи с пострадали
Снимка: Булфото
Две катастрофи с пострадали са станали в Добрич тази сутрин, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Единият пътен инцидент е станал на изхода на Добрич, в посока курортен комплекс Албена.
Там на кръстовище са се ударили няколко автомобила. Пострадал е единият от водачите, който е откаран в болницата за преглед.
При другото пътнотранспортно произшествие е пострадал велосипедист, който също е откаран от екип на Спешна помощ за преглед.
Катастрофата е станала на кръстовището на булевард "Добруджа" и улица "Ген. Георги Попов".
Причините за инцидентите се изясняват.
