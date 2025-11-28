Добрин Иванов: Ние не искаме да засегнем интересите на работещите, но съкращения трябва да има

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Днес беше поставено началото на нов диалог с управляващите и се надявам, че преди края на годината ще имаме бюджет, с който да влезем в еврозоната. Днес ангажименти не бяха поемани, а по-скоро ние отправяхме предложения. Договорихме се тези предложения да се направят писмено, за да се претеглят от финансова гледна точка.

Това коментира пред Нова тв Добрин Иванов.

Трябва да се работи в ускорени срокове - до вторник ние трябва да бъде свършена доста работа, за да може да търсим сближаване в позициите, посочи той.

Смятаме, че има достатъчно резерви, за да не се увеличава осигурително-данъчната тежест поне за 2026 година. Във вторник разговорът ще е по-задълбочен и конкретен, обясни той.

1,2 млрд. евро е общата сума на мерките. За да се намерят пари така, че да не се вдигат данъците и осигуровките и да се намерят достатъчно пари там, където е нужно, ние предлагаме съкращаване на незаетите бройки в администрацията, като тази мярка не засяга реални хора, но се освобождават ресурси. Искаме да се изработи друга бонусна система в държавната администрация. Нужно е поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР. А за да говорим за компромиси, първо трябва да видим цялата палитра от предложения и финансовите измерения. Никой не иска да засегне интересите на работещите хора, коментира той.

По-сериозни разговори очакваме по отношение на синдикатите, тъй като ние се стремим към намаляване на разходите, а тяхната стратегия е към ескалация на разходите. Надявам се обаче, че с разговори ще постигнем положителен резултат, посочи той.

Разберете, чрез протеста ние не искаме промяна в политическата ситуация или дестабилизация на страната в такъв важен за България момент, а целим възстановяване на диалога, защото смятаме, че има възможност за подобряване на план-сметката на страната, посочи той.

Тъй като е възстановен диалога, ние спираме протестите на този етап и се надяваме да постигнем добър резултат, категоричен е той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!