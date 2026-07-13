Добринище изпраща 20-годишния Сергей, който загина в катастрофа

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"Добринище скърби! Това е 20 годишният Сергей, загинал при катастрофа преди часове. Едно момче ще остане завинаги на 20..., съобщи Струма.

Поредното българско дете загуби живота си по пътищата ни.. трагедията е голяма...съболезнования на близките на Сергей, които днес се прощават с него...", посочва изданието.

Катастрофата е възникнала на 12 юли около 5:00 часа на изхода на града в посока бензиностанция „Лукойл“, уточнява Pirinsko.com.

Катастрофа стана на 12 юли. По неофициална информация автомобилът се е движил с висока скорост, при което водачът е изгубил контрол над управлението и не е успял да премине през завоя. Последвал е тежък удар, при който младият мъж е починал на място.

На мястото са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Извършен е оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат установени точните причини за инцидента и обстоятелствата, довели до трагичния изход.

Редактор "Екип на Петел",

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