Добромир Иванов: Европа вече не е мечта. Ние сме Европа

С въвеждането на еврото днес няма да станем нито по-богати, нито по-бедни. Това не е магическа промяна с вълшебна пръчка. Но когато говорим за ползите – кога ще започнем да ги усещаме?

Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO - Българската предприемаческа асоциация, обяснява това през личния си опит. През последните месеци той е стартирал нова компания, която има за цел да създава високотехнологични сензори за дронове – критично важен компонент за индустрията. Компанията работи с международни производители и доставчици на чипове и именно тук членството на България в Европейския съюз, Шенген и Еврозоната играе ключова роля.

По думите му това изгражда доверие към България и към българските компании. Ако фирмата беше извън ЕС, например сръбска, достъпът до определени технологии и партньори би бил значително по-труден или дори невъзможен. Затова ползите вече се усещат – още от момента, в който стана ясно, че страната ни ще бъде част от Еврозоната. Това обаче не отменя отговорността на бизнеса – ако няма качествен продукт на добра цена, нито ЕС, нито Еврозоната могат да го спасят.

Еврото е възможност, но дали ще бъде използвана и как – зависи от всеки един от нас. Нищо няма да се случи автоматично или магически.

На въпрос доколко успехът от тази стъпка зависи от политическия климат в страната, Иванов подчертава, че политиката и геополитиката имат огромно значение. Според него България вече 19 години е част от Европейския съюз и е крайно време да се научим как реално работи той и да започнем да го използваме в наша полза. Европа не е нещо външно – ние сме Европа. И след като вече сме пълноправно „на масата“, трябва да започнем да влияeм, да защитаваме интересите си и да променяме съюза така, че да работи по-добре за нас.

Демокрацията не се изчерпва с гласуване на избори. Тя означава всекидневно да изискваме от политици и институции да си вършат работата – и на национално, и на европейско ниво. Малко хора знаят кои са българските евродепутати и какво защитават в Брюксел, а това ще става все по-важно с теми като Зелената сделка, изкуствения интелект и бъдещето на европейската икономика.

От гледна точка на бизнеса Иванов казва, че Европа трябва да бъде едновременно по-единен пазар и по-смело дерегулирана, за да може европейските компании да бъдат конкурентоспособни като тези в САЩ, но и да имат по-лесен достъп до глобалните пазари.

Европейският общ пазар включва 450 милиона души, а Еврозоната – 357 милиона. България няма как да разчита само на вътрешното потребление със своите 6,5 милиона жители. За да растем, имаме нужда от износ и от големи пазари.

На финала Иванов коментира и един от най-разпространените митове за еврото – че с него България ще обеднее или ще загуби идентичността си. Според него това е абсурдно. Българската идентичност не се определя от името на валутата. Тя е много повече – история, култура, памет и самочувствие. Самият той казва, че пази родословното си дърво от XII век и именно това го кара да се чувства горд българин, а не паричната единица.

По думите му влизането в Еврозоната прави България по-силна и ѝ дава възможност да влияе в един все по-сложен геополитически свят. Но за това са нужни ясни национални цели, съюзи и активна позиция – както от политиците, така и от гражданите и бизнеса.

„Европа вече не е мечта. Ние сме Европа“, обобщава той и призовава да не губим голямата картина, взирайки се единствено в ежедневието си, предаде бТВ.

