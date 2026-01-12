Добромир Живков, „Маркет линкс”: ГЕРБ за първи път остава под 20%

кадри bTV

редактор Веселин Златков

За 10 месеца политическата ситуация в България се промени коренно, защото редовното правителство не успя да донесе стабилност. Това коментира социологът Добромир Живков, който представи по bTV най-новото изследване на „Маркет линкс”. Недоволството срещу управлението започна с протестите срещу еврото, но те не успяха да обединят хората, подчерта той.

„Обществото се събуди от съмненията за корупция”, каза още социологът.

70% от хората не одобряват посоката, в която се движи страната, като причините са различни, обясни той.

ГЕРБ за първи път остава под 20% и макар да има известно възстановяване, те понасят загуба на подкрепа, а доверието в лидера Бойко Борисов също спада, каза Живков.

Много малък е прираста на ПП-ДБ сред гласуващите, но се очаква те да са повече като брой на следващите избори, обясни той.

ИТН са най-губещи от участието във властта, като имат от около 2% подкрепа, което ги оставя извън следващия парламент. Социологът обаче подчерта, че такива прогнози са правени и друг път, но формацията на Слави Трифонов е поднасяла изненади.

Близо 40 на сто от анкетираните попадат в графата на колебаещите се, вероятно защото очакват дали президентът Румен Радев ще направи партия за участие в изборите, сочи изследването на „Маркет линкс”.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!