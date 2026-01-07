Доброслав Димитров: Сега е моментът на България да се наложи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Еврото дойде и апокалипсис няма. За последните 35 години вече два пъти си сменяме парите, фалирали сме веднъж, банките си фалирахме и пак сме тук. Така че време е да се поздравим, че ние с влизането в еврозоната довършихме един 151-годишен процес да станем равни на другите европейски народи. Така че този успех е много важен.

Това коментира пред БНТ Доброслав Димитров от Българската асоциация на софтуерните компании.

Парите не съществуват, те са фикция, те са доверие. Казват, че нямат доверие в еврото, но всъщност всички си купуват имотите в евро. Зад еврото стоят стотици милиони души, които му дават доверие, коментира той.

Този избор ни вкарва в семейство от милиони души и широк пазар, а другия вариант е да си стоим настрани в нашия пазар, посочи той.

80% от търговията на България е свързана с еврозоната. Така че ако се случи нещо с еврозоната, по-добре е да сме в нея, защото в противен случай негативния отзвук у нас би бил десетократно по-голям, коментира той.

Краткосрочната цел в момента на България е да си направим редовно правителство, защото никой инвеститор няма да дойде в България и да си говори с човек, който утре няма да е на този стол. Ако нямаме правителство, администрацията спира да работи по правило у нас, защото каквото и да подпише, ще се страхува от уволнение. Така че трябва да се кооперираме, за да може държавата да върви напред, коментира той.

Средносрочната ни цел е свързана с геополитиката. Харесва ли ни или не, светът се промени и ние трябва да помислим за нашата отбрана. Но това трябва да стане не с лозунги, а с конкретни мерки. Военното дело е високотехнологично, което носи освен ползи, но и разход. Потенциал имаме и сме по-добре позиционирани от много други държави. И след това идва дефинирането на голямата ни национална цел – не трябва да гоним някого на средноевропейски стандарт, защото докато гоним някого на средно ниво, все ще сме на опашката. Време е да си кажем, че ще бъдем в първата третина. И това ще стане с технологии. Намираме се в уникален момент и можем да се възползваме. В следващите 10 години ще се появят две огромни индустрии – роботика и космическа индустрия, посочи той.

