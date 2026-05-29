Доброволческа акция за почистване във варненския квартал "Аспарухово" на 6 юни

Булфото

На 6 юни от 10:00 ч. в кв. „Аспарухово“ ще се проведе инициативата „Чиста природа – обща отговорност“, насочена към почистване и опазване на околната среда, насърчаване на доброволчеството и изграждане на активна гражданска общност.

Организатор на акцията е Академията за рециклиращо изкуство, а поводът е Световният ден на околната среда, който се отбелязва на 5 юни. За участниците ще бъдат осигурени ръкавици и чували, а Община Варна ще съдейства с извозването на събраните отпадъци, пише "Морето".

Началото на инициативата ще бъде дадено на спирка „Зора“ в „Аспарухово“, откъдето участниците ще преминат през горската местност до старата сцена на „Аспарухово пее и танцува“.

Освен почистването, програмата включва интерактивна образователна лекция на тема „Природата и човекът“, съчетана с игри и занимания. За доброволците са предвидени още пикник, обяд и напитки.

Събитието е отворено за всички граждани, които желаят да се включат в грижата за околната среда и да подкрепят инициативи с обществена полза.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!