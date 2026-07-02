Доброволец от Константиново: Наталия и Асен са засечени на жп линия
Кадър Фб
Администраторът на групата Константиново във Фейсбук твърди, че Асен и Наталия са засечени.
Доброволецът обяви:
"ТРЯБВАТ НИ ДРОНОВЕ И ХОРА
Забелязани са двамата с детето на жп линията на село Юнак посока Синдел преди един час. От 40 минути сме тук с полицаи и хора от селото, плюс един дрон.
Трябват ни дронове в района, но се стъмнява.
КОЙТО ИМА БИНОКЛИ ДА ВЗИМА, АКО ИМА ЛОВЦИ, ТЕХНИКА ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ..."
Линк https://www.facebook.com/groups/868975734533162
Майката на Наталия потвърди, че през нощта във вторник мъжът първо я пребил и вързал. После накарал Наталия да тръгне с него чрез заплахи.
"И то детето, гушна ме, "мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи". И тръгнаха, и отвънка заключиха вратата. После даде телефона на дъщеря ми, да се обади на кака си, обаче тя се сети да звънне на свако си и да му каже “свако, бягай вкъщи да спасиш майка, защото е вързана. И те дойдоха веднага", каза Дора Петрова пред БНТ.
Наталия се обадила на свако си сутринта, попитала спасена ли е майка ѝ и оттогава няма връзка с нея. Още от първия ден почти всички семейства в Константиново се включват на смени в издирването на детето. Според кмета Димитър Владимиров местностите наоколо ще бъдат претърсени няколко пъти.
"Обходено е скалисти местности, пещери, изоставени къщи във вилни зони и ще продължаваме. Притеснението е голямо. Нямаме някаква конкретна следа. Планираме тази вечер в 22.00 часа да тръгнем с джипове, ще имаме и термокамери. Основно ще започнем пак от землището на Константиново, посока Белослав, ще обхванем черни пътища и гори", каза Димитър Владимиров, кмет на с. Константиново.
"За първи път съм доброволец, вчера и днес се включих и търсим, където ни е казано, че може би се намират. Всяка помощ малка или голяма е от значение това ме мотивира", обясни Моника Монева, доброволец.
Близки на изчезналата Наталия с апел: Нужни са още доброволци и дронове
02 юли | 7:33
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Според свекървата на голямата сестра на изчезналата Наталия - в началото Асен се държал добре с момичето.
"Тя го прие като баща, на 3 годинки беше. Обаче в последствие започна да пие, започна да ги бие. Те го изгониха и той дошъл да си отмъщава сега", заяви Петранка Стоянова.
"Притеснявам се да не направи нещо на детето. И колкото да я обича, тя не му е родна дъщеря", добави тя.
В училището, където Наталия е завършила 4-ти клас, казаха, че искат само тя да се върне жива и здрава. Разпространили са полицейските снимки за издирването ѝ и се надяват това да помогне. Племенницата на Наталия разказва, че изчезналото момиче е споделяло, че се страхува от доведения си баща.
Още вечерта, когато Асен Симеонов е бил изгонен, се е върнал в къщата и е вдигнал скандал, а на следващата вечер са извикали патрулката.
От полицията във Варна все още не дават информация, защото приоритет е спасяването на детето, а всяка допълнителна информация може да постави в риск живота и здравето му.
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