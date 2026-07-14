Доброволец за издирваната Наталия: Подаваме сигнал, идват след 40 минути

Стопкадър Нова Нюз

Подаваме сигнал, но полицията идва след 40 минути да издирва Наталия, обяви доброволец. След две седмици без следа от 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и нейния доведен баща Асен Симеонов, доброволците, включили се в издирването, продължават да обхождат района и да проверяват сигнали. В ефира на „Твоят ден“ Боян Доцев, който е един от най-активните участници в акцията, заяви, че надеждата детето да бъде открито живо и здраво не е изчезнала, въпреки че все още няма потвърдена следа от двамата.

Повод за нова вълна от очаквания стана сигнал от последните дни, според който мъж, приличащ на Асен Симеонов, е бил забелязан в района на село Величково. По думите на Доцев доброволците са реагирали незабавно и са започнали издирване на място. Впоследствие обаче се е оказало, че задържаният от полицията човек няма връзка със случая. Става въпрос за 45-годишен мъж с психични проблеми, който е попаднал в полезрението на органите на реда по време на акцията.

Доцев разказа, че през последните две седмици десетки доброволци са посветили почти цялото си време на издирването. По думите му хората в района работят без почивка, често през нощта и при тежки условия, като проверяват сигнали и обхождат труднодостъпни местности около Величково, Девня и района на Казашка река.

Според него съществуват достатъчно основания да се смята, че Наталия не е напуснала дома си по собствено желание. Доброволецът категорично отхвърли версиите, че момичето доброволно е тръгнало с доведения си баща. По думите му мъжът системно е упражнявал насилие и тормоз над семейството, а страхът е бил част от ежедневието на майката и детето. Именно затова той смята, че не може да се говори за доброволно изчезване.

Доцев заяви още, че доброволците нееднократно са попадали на следи или са получавали сигнали за човек, който според тях може да е Асен Симеонов. В някои от случаите той е бил забелязван в тъмната част на денонощието в отдалечени райони. Въпреки това самоличността му не е могла да бъде потвърдена, а при пристигането на полицейските екипи човекът вече е бил изчезнал.

Особено остри бяха критиките му към организацията на издирването. По думите му доброволците многократно са подавали сигнали, но реакцията на полицията често е идвала след 40-50 минути, което според него е давало достатъчно време на издирвания мъж да се укрие. Той твърди, че на практика именно местните жители и доброволците са тези, които постоянно обхождат района и събират информация от хората по селата.

Доброволецът изрази притеснение и от факта, че в последните случаи, при които е бил забелязван предполагаемият беглец, той е бил сам. Това поражда тревога сред участниците в издирването за местонахождението и състоянието на Наталия. Въпреки опасенията си Доцев подчерта, че всички продължават да вярват, че момичето е живо и че ще бъде открито.

Той отправи и призив към жителите на населените места в района да не подценяват информацията, с която разполагат, и да подават сигнали при всяко съмнение. Според него много хора може да са видели нещо важно, но да не са сигнализирали, защото не искат да се ангажират с разследването или не са сигурни в това, което са забелязали.

„Детето го няма вече две седмици. Не можем да бъдем безразлични“, заяви Доцев, като подчерта, че за доброволците най-важното остава Наталия да бъде намерена жива и здрава и да се върне при майка си.

11-годишната Наталия и доведеният ѝ баща Асен Симеонов са в неизвестност след семеен конфликт, предшестван от скандал и съмнения за опит за палеж. Разследващите работят по версия за отвличане, а издирването продължава вече повече от две седмици.

Редактор "Екип на Петел",

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