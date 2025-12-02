Доброволецът Лазар Радков от протеста: Много е тежко положението в центъра! Пазете се!

кадри: Lazar Radkov, фейсбук

Доброволецът Лазар Радков, познат най-вече от кампанията „Капачки за бъдеще”, също е на протеста тази вечер.

Тое е на място заедно със свои колеги от спасителния отряд, за да оказват помощ на пострадали.

Такива оказва се има. Ето какво написа Радков:

Много е тежко положението в центъра!!!

От Спасителен Клуб за Бъдеще сме организирали медицински пункт зад Александър Невски и помагаме на напръскани и всякакви други постарадали. Вече обработихме четирима, идват и още. Пазете се!!!

