Доброволецът Лазар Радков от протеста: Много е тежко положението в центъра! Пазете се!
кадри: Lazar Radkov, фейсбук
Доброволецът Лазар Радков, познат най-вече от кампанията „Капачки за бъдеще”, също е на протеста тази вечер.
Тое е на място заедно със свои колеги от спасителния отряд, за да оказват помощ на пострадали.
Такива оказва се има. Ето какво написа Радков:
Много е тежко положението в центъра!!!
От Спасителен Клуб за Бъдеще сме организирали медицински пункт зад Александър Невски и помагаме на напръскани и всякакви други постарадали. Вече обработихме четирима, идват и още. Пазете се!!!
