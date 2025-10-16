Доброволци бутат детско болнично легло по улиците в София

снимка: Фондация "За доброто"

Доброволци ще бутат детско болнично легло по улиците в София. Акцията се организира от фондация "За Доброто" и цели да привлече вниманието на държавните институции да насочат усилията си към подобряване на средата в детското здравеопазване.

Акцията "Бутаме детското здравеопазване" е тиха, но настойчива покана за разговор и действие, посочват организаторите. И допълват, че леглото е символ на система, която години наред вижда децата като диагнози и пътеки, а не като личности, предаде БНР.

От фондацията припомнят, че от 5 години работят за промяна на средата в педиатричните отделения чрез проекта "Светулка" и настояват за създаване на национална програма, чрез която да се подобрят условията във всички детски отделения у нас.

Отправят искане за включване на терапевтичната комуникация в обучението на медиците и за въвеждане на професията специалист по детски живот – човек, който подпомага семейството и специалистите в болничната среда.

До момента няма официален отговор на отправеното послание за сътрудничество нито от здравното министерство, нито от парламентарната комисия, допълват от неправителствената организация.

