Доброволци намериха начин и купуват 5 пожарни, които да дарят

Булфото, илюстративна

Докато България през последните месеци е обхваната от пожари, няма как да не се сетим и за онези, които посвещават цялото си свободно време и сили на каузата да засаждат дървета и да опазват природата, в която живеем.

За 12-те години на съществуването си една от на-големите доброволчески организации у нас, Гората.бг, засади 5 милиона дървета с доброволни труд и средства. Наскоро те обявиха кампания за събиране на средства за закупуването на пожарни автомобили, за да ги дарят на общините, които имат най-голяма нужда.

Над 170 хиляди лева са събрани от повече от 1300 дарители на доброволческата инициатива за помощ в борбата с пожарите в страната, съобщи основателят на фондация Никола Рахнев пред БНР.

С тях ще бъде закупена и дарена противопожарна техника – 5 пожарни автомобила и между 25 и 30 високопроходими машини със специално оборудване за гасене на пожари.

Единият от автомобилите вече е дарен на община Хисаря, а останалите ще отидат там, където има възможност да се управляват и поддържат.

От Гората.бг е осигурили и дарили до момента хиляди помощни средства - ръкавици, лопати, тупалки и дихателни маски за хората, участващи в борбата с огъня на терен.

