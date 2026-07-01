Доброволци от Варна тръгнаха по следите на Асен и 11-годишната Наталия

Кадър МВР

Доброволци от село Константиново и Варна са се организирали да търсят 11-годишната Наталия, която изчезна вчера, предаде Варна 24

Издирвателната акция е започнала в 10 часа, от читалището в селото.

"Призоваваме всички, които имат възможност и желание да помогнат, да се присъединят. На място ще се сформират групи, които ще бъдат разпределени по различни маршрути и райони, за да се обхване максимално голям периметър за проверка.

Всяка помощ е ценна. Колкото повече хора се включат, толкова по-голям е шансът да бъде претърсен по-широк район и да се събере полезна информация.

Моля, споделяйте!".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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