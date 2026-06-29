Доброволци продължават издирването на мъж, изчезнал край село Долна Рибница

снимка: МВР

Доброволци продължават издирването на 68-годишен мъж, който е в неизвестност от вечерта на 25 юни, съобщи кметът на село Долна Рибница Стефан Златинов. Сигналът за изчезването е подаден на 25 юни, след като около 19:30 часа близките на мъжа съобщават, че мъжът не се е прибрал вкъщи.

Служители на Районно управление-Петрич и на Граничната служба веднага са започнали издирването на мъжа. По-късно кметът е организирал група от около 20 доброволци, които са започнали издирване същата вечер и са продължили до ранните часове на следващия ден. „Оттогава издирването на мъжа продължава всеки ден. Днес отново се събраха доброволци от селото, които обхождат района“, каза Златинов, цитиран от БТА.

Доброволците вече са обходили район в радиус от около 10 километра около селото, но до момента не са открили следи от изчезналия. По описание на кмета мъжът е висок около 170 сантиметра, със сива към побеляла коса, слаб, с тегло приблизително 60 килограма. Той е семеен и има две деца. Издирването продължава с участието на жители на селото и доброволци.

Редактор "Екип на Петел",

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