Доброволци се включват в издирването на собственика на хлебозавод в Павликени

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Георгиев е изчезнал в пуста местност!

Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев - управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства.

В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци.

Тази сутрин в 8.30 часа бе събирателният пункт за доброволци, учители от местни училища, и всеки, който иска да се включи в търсенето.

Георгиев за последно е видян преди в сряда около 8:00 ч. сутринта. Паркирал колата си пред хлебозавода, оставил всичките си лични вещи в нея, заключил я и тръгнал в пуста местност край града.

Той е видян на охранителна камера да се движи с ръце в джобовете. Оттогава няма данни за местонахождението му. Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза, отбелязва БГНЕС.

Какво показват последните данни от разследването и по кои версии работи полицията?

По информация на разследващите Георгиев за последно е видян преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и изчезнал в пуста местност край града.

Оттогава няма данни за местонахождението му. Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза.

Кметът на общината Емануил Манолов определи случая като изключително обезпокоителен за местната общност. По думите му Димитър Георгиев е уважаван човек, който повече от две десетилетия ръководи успешно предприятието и е добре познат в града.

„Това е добър, скромен и коректен човек. Всички сме изненадани и разтревожени от случилото се. Не сме чували за конфликти или проблеми около него, които да обяснят подобно изчезване“, заяви Манолов, предаде Нова тв.

Кметът допълни, че познава Георгиев още от пристигането му в Павликени преди повече от 20 години и го описва като човек, който винаги е откликвал на обществени и спортни инициативи в града.

В търсенето днес ще се включат и множество доброволци, организирани по призив на семейството и приятелите на изчезналия. Към акцията се присъединяват служители на общината, представители на доброволното формирование към Павликени, както и ловци от местните дружинки, които познават добре терена в района.

„Ангажирали сме ловно-рибарските дружества от околните населени места, защото те познават най-добре местността. Ще има подкрепа и от жандармерията, както и от водолазен екип“, обясни Манолов.

Към момента няма официална информация за причините за изчезването на Димитър Георгиев и разследващите работят по всички възможни версии. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, незабавно да сигнализират на органите на реда.