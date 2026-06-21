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Доброволци се включват в почистването на част от замърсените с мазут плажове

21.06.2026 / 20:18 0

Кадър БНТ

И днес продължава отстраняването на нефтените петна от замърсените плажове по родното Черноморие, предава БНТ.

В района на Царево, откъдето през последните дни имаше най-много сигнали за засегнати от мазут ивици, в почистването се включиха и доброволци.

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