Доброволци се включват в почистването на част от замърсените с мазут плажове
21.06.2026 / 20:18 0
Кадър БНТ
И днес продължава отстраняването на нефтените петна от замърсените плажове по родното Черноморие, предава БНТ.
В района на Царево, откъдето през последните дни имаше най-много сигнали за засегнати от мазут ивици, в почистването се включиха и доброволци.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!