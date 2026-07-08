Доброволци ще почистват част от Цветния квартал във Варна този четвъртък

снимка: МОСВ, илюстративна

Доброволческа акция за почистване и освежаване на междублокови пространства в Цветния квартал организират този четвъртък, 9 юли, от 17 до 20 часа. Доброволците ще почистят отпадъците край блоковете 15 и 16 на улица "Карамфил" в Цветния квартал.

Планира се подкастряне на обраслата растителност, освежаване на детските съоръжения, премахване на нецензурни надписи по фасадата на блок в близост. Целта е мястото отново да бъде приятно, безопасно и приветливо за децата, семействата и всички жители на квартала, подчертаха организаторите на събитието Наталия Николова и Елина Райнова, цитирани от Радио Варна.

Необходимите материали, инструменти и ръкавици ще бъдат осигурени от сдруженията "ЗА ТЕБ" и Recycle Art Academy", а желаещите могат да носят свои градински ръкавици, поясниха Николова и Райнова.

Акцията продължава и в събота, когато доброволците се събират отново, за да продължат започнатото тази седмица. Сборен пункт: детска площадка до бл. 16, ул. "Карамфил", Цветен квартал, град Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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