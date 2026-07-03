Доброволци спасиха щъркелче, паднало от гнездо край Пловдив

Кадър bTV

Щъркелче, паднало от гнездото си край пътя между Пловдив и Садово, беше спасено с помощта на доброволци и служители на община „Родопи“. След акцията малката птица е върната при останалите щъркелчета.

Пръв я забелязва Тошко Делев от Садово. Докато пътува към Пловдив, той по навик поглежда към щъркеловото гнездо, което помни още от детството си.

„Винаги поглеждам гнездото с щъркелите, защото от дете си го помня като емблема. Видях щъркелчето в основата на паметника, в сянката му. Веднага ми направи впечатление, че е малко, защото клюнът му е черен“, разказа пред bTV той.

Мъжът спира и прибира птицата. Дава ѝ вода и пилешка кайма, докато търси начин щъркелчето да бъде върнато обратно в гнездото.

„Малко се съвзе и след това започнахме да търсим съдействие“, допълни Делев.

Той се свързва с телефон 112. Пожарната в Садово обаче не разполага с необходимата височинна техника, а от Пловдив също не могат да изпратят стълба.

Тогава на помощ идват от община „Родопи“. След разговор с кмета Павел Михайлов е изпратена вишката, която обичайно се използва за поддръжка на уличното осветление.

„Нещата се случиха много бързо. Благодарение и на господин Делев, който го е видял. Иначе може би нямаше да има кой да му помогне“, разказаха участници в спасителната акция.

С вишката служител се изкачва до гнездото, държейки щъркелчето.

„Качих го горе и го поставих. Разпери крилцата, както е нормално, а неговите братчета го посрещнаха дружелюбно“, разказа той.

Възрастният щъркел излетял на метри от гнездото при приближаването на вишката. Малките останали вътре.

След края на акцията служител на общината останал на място близо час, за да се увери, че родителят ще се върне и ще приеме спасеното щъркелче.

„Имах притеснения, но всичко беше нормално. Останах още около час да видя дали големият щъркел ще кацне и дали ще го приеме. Като видях, че всичко е наред, си тръгнах и аз“, разказа той.

Няколко дни след спасителната акция четирите малки щъркелчета отново са заедно в гнездото.

„Преброихме ги – четири са. Всички са си в гнездото“, разказаха спасителите.

Редактор "Екип на Петел",

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