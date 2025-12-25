Доброволци в коледни костюми чистят два плажа по Южното Черноморие

Снимка: Фейсбук, Община Царево, архив

Докато за повечето хора Коледа минава около празничната трапеза, други избират да посрещнат празника на открито - с ръкавици, чували и много упоритост. За осма поредна година инициативата "Чиста Коледа" съчетава коледния дух с кауза за по-чисто Черно море и ясен апел за въвеждане на депозитна система за опаковки у нас.

Тази година доброволците ще чистят два плажа на Южното Черноморие - Аркутино и Ахтопол. В петък от 10,00 часа акцията ще се проведе на плаж Аркутино, а в събота по същото време - на плажа в Ахтопол.

Това са едни от любимите ни места както за разходка, така и за сърф. И през лятото, и през зимата там има много хора. Плажовете са изключително красиви и заслужават грижа не само в активния туристически сезон, сподели Илияна Стоилова, един от организаторите на инициативата, в предаването на Радио Варна "Новият ден".

Организаторите ще осигурят всичко необходимо за почистването - чували, ръкавици, топъл чай, сладки и музика. От доброволците се очаква най-вече добро настроение, а тази година и нещо повече - коледно облекло.

Насърчаваме хората да си сложат коледни шапки, пуловери или костюми. Така запазваме празничния дух и показваме на децата, че грижата за природата може да бъде и забавна, допълни Стоилова.

Мотото на "Чиста Коледа" тази година е "Депозитната система не търпи отлагане".

Пластмасовите бутилки са сред най-често срещаните отпадъци по българските плажове, подчерта тя,

В България едва около 22% от пластмасовите бутилки се събират и рециклират. В държави с депозитна система този процент надхвърля 90%, направи сравнение Стоилова.

По думите й Европейската директива изисква до 2029 г. всички страни членки да рециклират поне 90% от пуснатите на пазара пластмасови бутилки, а у нас изоставането е сериозно. Пилотните проекти за депозитни системи за бутилки и алуминиеви кенчета обаче вече показват добри резултати и се приемат положително от хората, каза още тя.

За осемте години на инициативата "Чиста Коледа" над 500 доброволци са събрали повече от 4200 килограма отпадъци.

На въпрос това по-скоро успех ли е или диагноза за състоянието на плажовете, тя отговори, че това е постижение.

Това е успех, защото показва отношение и ангажираност. Количеството не е голямо на фона на отпадъците, които ежедневно попадат в Черно море, но е силен знак. Той показва, че хората са будни и че решенията зависят от нас, подчерта Стоилова.

