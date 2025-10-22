Докато очакваше да роди, загуби бащата на дъщеря си

Редактор: Недко Петров

Съдбата нанесе жесток удар на обичана актриса. Деси Бакърджиева се срива, тъй като, докато очаква да роди дъщеря си, губи нейния баща. В „Преди обед“ Деси разказа как се бори с най-сложния период в живота си.

Няма формула човек да преодолее мъката, и да продължи лесно напред. Лесните неща, които изглеждат лесни, са свързани с много лишения, търпения, възпитание и психика. Фактори много, но един от тях е водещ – животът продължава, започна Деси.

Имаш за какво да живееш, ако вярваш в доброто. Дъщеря ми много прилича на баща си, не можа да запази неговите ярки очи, но тя прилича на Филип. Всеки път, когато я погледна, това ме вдъхновява и ме кара да повярвам, че има смисъл да живея, продължи актрисата.

На всеки се случва, аз бях на автопилот. Случва се в ежедневието, да правиш рутинните неща, на 3 часа мляко, обличане, къпане. В трудните моменти включих на боен режим и трябва да успееш да намериш начин да игнорираш трагедията, тъй като за мен беше истинска трагедия. Човек мисли, че го чака светло бъдеще, а изведнъж светът му срива, заяви още Бакърджиева.

Тогава диагностицираха и баща ми, Бог да го прости. Животът е свързан с перипети, и ако ти се справяш, всеки един ден може да е щастлив ден. Ако ти вярваш, че може да го направиш, ако вярваш, че има сисъл. Ако вярваш, че може да отслабнеш. Кирил Кирилов ми подаде ръка, събрах се, вярвах, че ще отслабна, и това ми помогна. Не мога да кажа, че съм напълно щастлива, но вярвам, че това рано ли късно ще се случи. Щастлива съм с моите деца, с хората около себе си, с професията, откровена бе Десислава Бакърджиева, която свали 30 килограма след раждането.

