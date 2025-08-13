Докато заличава следите по колата си: Задържаха избягалия шофьор, убил жена на пътя край Ахелой

Пиксабей

Шофьорът, който избяга тази нощ, след като помете 77-годишни мъж и жена на мотопед на пътя край Ахелой, е задържан.

Жената почина, а мъжът е в болница със счупени ребра.

Катастрофата става малко преди полунощ между кръговото на Ахелой и село Равда.

77-годишен софиянец и спътницата му са блъснати от автомобил, чийто шофьор бяга от катастрофата. По-късно в бургаската болница жената е починала.

Водачът на мотопеда е със счупени ребра, прешлени и таз. Те са били с каски, но без светлоотразителни жилетки. Преди минути от МВР съобщиха, че извършителят е задържан, предаде бТВ.

„При проведените множество оперативно-издирвателни мероприятия е установен водач, който е съпричастен към това събитие. Той е установен с автомобила си в момент, в който се опитва да заличава част от следите по превозното средство“, коментираха от полицията в Поморие.

По случая е образувано досъдебно производство.

Заради инцидента движението по път I-9 Варна – Бургас при разклона за Равда беше временно спряно, но вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

