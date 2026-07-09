Доклад: Отслабена е връзката между осигурителния принос и размера на пенсията

Пиксабей

Проф. д-р Богомил Манов от Фискалния съвет обобщава в свой доклад, че в българската пенсионна система е отслабена връзката между осигурителния принос и размера на пенсията. Допълнителен натиск са минималните пенсии, които размиват осигурителния принцип, както и неблагоприятната демографска структура.

Предложеният по-рано тази година модел за реформа има основната цел модернизирането на пенсионния модел чрез запазване на баланса между солидарността и личния осигурителен принос, но при максимално пълно отчитане на осигурителния принос през целия трудов живот, предаде БНР.

Значително по-ефективен е моделът, при който социалната защита срещу бедност се финансира чрез общите данъчни приходи, докато осигурителната пенсия се определя единствено въз основа на Изброените мерки биха намалили необходимостта от чести политически намеси и по-стабилна основа за дългосрочната адекватност на пенсионните доходи.

Редактор "Екип на Петел",

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