Доклад на ДАР: Русия остава основната външна заплаха за сигурността на България

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Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на България и европейските държави – членки на НАТО и ЕС, през 2025 г., а интензитетът на хибридните и киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, значително е нараснал. Това се посочва в доклада за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) през 2025 г., публикуван на интернет страницата на Министерския съвет, пише novini.bg.

През изминалата година ДАР е продължила дейността си по придобиване на разузнавателна информация и провеждане на специални разузнавателни операции за ранно идентифициране на рисковете и заплахите за националната и съюзната сигурност и конституционно установения ред. Агенцията е осигурявала информация за държавното ръководство и компетентните институции по приоритети, свързани с външната политика, отбраната, икономиката, финансите, енергетиката и други сфери от обществения живот.

Сред основните направления, върху които е била фокусирана оперативно-разузнавателната работа на ДАР през 2025 г., са били военната агресия на Русия в Украйна и отражението ѝ върху Черноморския и Кавказкия регион, кризисните процеси в Близкия изток, политиките на държавите от Балканите към България, проблемите на Западните Балкани, нелегалната миграция, наркотрафикът, тероризмът, организираната престъпност, хибридните операции, киберзаплахите, икономическата и енергийната сигурност.

В доклада се посочва, че глобалната среда за сигурност през 2025 г. се е характеризирала с продължаващо геополитическо съперничество и нестабилност, породени от войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, напрежението в различни региони, засилването на хибридните действия и рисковете за икономическата и енергийната сигурност.

„На фона на задълбочаващата се геополитическа несигурност през 2025 г. в резултат на периодично ескалиращи конфликти в различни точки по света основна и най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни - членки на НАТО и ЕС, остана Русия“, пише в документа.

От ДАР отчитат, че през 2025 г. се е наблюдавало допълнително ускоряване на темповете на руската окупация в Украйна, разширяване на руската офанзива в още една украинска област, както и значително ескалиране на ударите по украинската енергийна система, транспортната и военната инфраструктура.

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Рисковете и заплахите за сигурността на корабоплаването и екосистемите в Черно море са запазили постоянно високо ниво, като Москва е интензифицирала ударите си по ключови обекти по украинското Черноморско крайбрежие, териториалните води и в района на устието на река Дунав.

Според оценката на ДАР процесът по търсене на възможности за урегулиране на конфликта в Украйна не е довел до промяна в позициите на Москва и Киев. Кремъл е останал незаинтересован от временно прекратяване на бойните действия до постигане на по-голяма част от заявените цели, а руските хибридни действия са били насочени и към представянето на ЕС като пречка за евентуално споразумение за край на войната.

Наред с военната компонента основен риск за ЕС и НАТО остава дейността на руските специални служби, насочена към създаване на разделение и напрежение в съюзите чрез агентурно-оперативна работа, киберзаплахи и пропагандни кампании, се посочва още в доклада.

През 2025 г. са се увеличили и хибридните и киберзаплахите, като държавни и недържавни субекти са използвали по-сложни инструменти за дестабилизиране на държавното управление, компрометиране на критична инфраструктура и манипулиране на общественото мнение, се посочва в доклада.

В доклада си ДАР отчита, че през 2025 г. рискове за сигурността са произтичали и от развитието на процесите в Близкия изток, Азиатско-тихоокеанския регион, Западните Балкани, както и от тероризма, организираната престъпност, наркотрафика и нелегалната миграция.

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Агенцията посочва, че конфликтите и нарастващото геополитическо противопоставяне са увеличили несигурността за глобалната икономика и са довели до колебания на цените на енергийните ресурси. В същото време опитите за незаконно навлизане на територията на България са намалели с малко над 70% спрямо 2024 г.

През 2025 г. основен приоритет в оперативната работа на ДАР е било придобиването на своевременна и достоверна разузнавателна информация за държави и процеси, които създават рискове за сигурността и интересите на България и партньорите ѝ от ЕС и НАТО.

Агенцията е предприела действия за разширяване на агентурния си апарат, подобряване на работата с оперативните източници и увеличаване на разузнавателния си капацитет. Разширено е било и взаимодействието с българските и чуждестранните партньорски служби по теми като тероризъм, организирана престъпност, наркотрафик и нелегална миграция.

Информационно-аналитичната дейност на ДАР е била насочена към подготовката на материали за държавното ръководство и институциите по въпроси, свързани с Русия, Украйна, Близкия изток, хибридните и киберзаплахите, икономическата и енергийната сигурност.

По линия на международното сътрудничество Агенцията е поддържала отношенията си със стратегически партньори от ЕС и НАТО и е участвала в многостранни формати. В доклада се посочва и ролята на ДАР при освобождаването през януари 2025 г. на пленените моряци от кораба „Галакси Лийдър“, като е отчетено взаимодействието с партньорите от Оман.

В заключение от ДАР посочват, че бързо променящата се глобална среда за сигурност изисква още по-ефективна работа по придобиването на своевременна и надеждна разузнавателна информация.

Като основни предизвикателства пред Агенцията се посочват необходимостта от преодоляване на кадровия дефицит, привличането на висококвалифицирани служители и ускоряването на технологичното обновяване. Според ДАР развитието на тези способности е пряко свързано с наличните финансови ресурси, които към момента ограничават възможностите за разширяване и придобиване на нови способности за водене на разузнаване.

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