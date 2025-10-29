Докладчици в Съвета на Европа предупредиха за опасност от "диктатура" в Грузия

снимка pexels

Опитите на грузинското правителство да забрани трите основни опозиционни сили рискуват да вкарат страната в "еднопартийна диктатура", предупредиха днес докладчици на Съвета на Европа, цитирани от Франс прес.

Управляващата партия в Грузия съобщи вчера, че е поискала от Конституционния съд на тази кавказка страна да забрани три опозиционни партии, обвинени в "подкопаване на легитимността на правителството и действия срещу конституционния ред".

В отговор на това специалните докладчици за Грузия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа – Едит Ещрела и Сабина Кудич, призовават в изявление грузинското правителство да се откаже от тази инициатива.

"Забраната на демократичната опозиция би довела до установяване на еднопартийна диктатура и би била несъвместима с присъствието (на Грузия) в Съвета на Европа", пишат те.

Грузия е една от 46-те страни членове на Съвета на Европа, който следи за спазването на демокрацията и правата на човека на континента.

Докладчиците добавят в своето изявление, че възнамеряват да посетят Тбилиси преди края на годината.

Конституционният съд на Грузия, смятан за подчинен на управляващата партия, има девет месеца, за да се произнесе по забраната на трите опозиционни партии.

Бившата грузинска президентка Саломе Зурабишвили, която се присъедини към опозицията след парламентарните избори, определи инициативата на управляващата партия като "последна стъпка към установяването на режим на терор в Грузия", като изрази мнение, че целта ѝ е да превърне страната в "авторитарен режим по руски образец".

На власт от 2012 г., партията "Грузинска мечта", водена от милиардера Бидзина Иванишвили, е обвинявана от опозицията, че подкопава върховенството на закона и демокрацията и приближава страната към Русия, отдалечавайки я от пътя на интеграция в Европейския съюз, предаде БТА.

