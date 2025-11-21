Доктор Пекин отпадна от „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Отпадам с усмивка, защото се радвам все пак, че стигнах до тоя етап на играта и паднах достойно. Паднах в битка, паднах от жена, затова ще я поздравя и ще я надъхам.

Това заяви д-р Пекин, която отпадна днес, на метри от финалната права в „Игри на волята“.

В елиминационна битка се изправиха Алекс, Радостина, Николета и д-р Пекин.

Невероятни обрати съпътстваха цялото им съревнование. През цялото време водеше Николета, но накрая – при последния компонент, се обърка, седна да си почине, не го завърши и така я изпревари за първото място Радостина. Освен победата тя спечели и 100 гроша.

След това Николета трябваше да спори с Алекс за второто. Той също я победи, спечелвайки и 50 гроша.

Накрая – при ринговете, Николета се бори с д-р Пекин. Трябваше да наредят 10 ринга, от малък към голям и обратно, на въртяща се основа. Съревнованието им вървеше изключително бавно, ринговете постоянно падаха, така че водещия Павел Николов смени правилата.

Това е срамно, но няма как – ще редите само три диска, каза той. Този път Николета се стегна, иначе щеше да сътвори чудо – от първо място на Арената до последно.

Всичко свърши, всичко свърши! Вече са свободни, радва се Алекс, визирайки Радостина и Николета.

Почувствах, че доброто победи злото, допълни той.

Злото доктор Пекин ли е?, попита го Ралица Паскалева.

Не, отговори той: злото в смисъла на схемата, на далаверата, на корупцията, на това да играеш, поне според мен, не по честен начин, обясни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!