Доктор каза от кой родител наследяваме продължителността на живота

Д-р Светлана обяснява от кой родител наследяваме продължителността на живота: Има 2 навика, които могат да удължат живота ни

Придържайте се към здравословни навици, умереност в храната и от време на време гладуване, а положителните стресове като сауни или студени вани могат допълнително да помогнат на тялото ви да остане жизнено и да функционира за дълго време, пише За жената.

Според изследванията, дълголетието се наследява най-вече от майката .

„От майка си наследяваме митохондрии - органели, които осигуряват енергия в тялото. Те играят ключова роля за това колко дълго и здравословно живеем“, обяснява проф. Светлана Станишич, доктор по биология, експерт по хранене, в сутрешното предаване на телевизия „Първа“.

Д-р Станишич добавя, че генетиката наистина влияе върху скоростта на стареене, което може да се наблюдава при определени синдроми като прогерия, при които хората остаряват значително по-бързо и продължителността на живота им се съкращава драстично. Тя обаче подчертава, че генетиката не е единственият фактор - освен диетата и съня, продължителността на живота е най-силно повлияна от:

начин на живот

стрес

До каква степен храната влияе на продължителността на живота?

Скорошно проучване твърди, че „само един грам наденица съкращава живота с 27 секунди, а газираните напитки с десет минути“. Д-р Станишич обяснява:

„Изследванията се правят с разбиране, така че хората да бъдат възприемчиви и да чуят за тях. Аз съм за популяризирането на науката, но методологично има недостатъци. Не е толкова черно-бяло - много зависи от генетиката и други житейски фактори.“

Тя посочва, че храната и здравословният начин на живот със сигурност влияят на здравето, но че малките порции и умереността носят повече ползи от крайностите или паниката заради определени храни.

Положителни стресове, които удължават живота

Освен генетиката и диетата, има два навика, които могат да удължат живота, и те не са диета и сън. Д-р Станишич обяснява:

Термичен стрес: Посещението на сауна или къпането в ледена вода стимулира секрецията на протеини на топлинния шок, които имат възстановителен ефект върху клетките.

Постене и умереност в храната: Периодичното гладуване, подобно на периодичното гладуване, повишава защитните сили на организма и може да удължи живота.

„Природата ни е оформила да използваме мини-стрес, за да укрепим организма. Разбира се, хроничният стрес е вреден, но краткосрочни предизвикателства като термичен стрес или гладуване могат да бъдат много полезни“, обяснява експертът.

Храни, които имат положителен ефект върху дълголетието

Д-р Станишич разкрива, че определени храни и подправки могат да допринесат за по-здравословен и по-дълъг живот:

Подправки: куркума и шафран, богати на антиоксиданти

Плодове и зеленчуци: източници на естествени антиоксиданти

Червено вино : ресвератрол

Зехтин : идеален за салати

Ядки и мазни риби: орехи, лешници, бадеми и сьомга - богати на омега-3 и витамин Е

Д-р Станишич обаче предупреждава, че прекаляването може да бъде вредно. Танините в горските плодове са полезни в умерени количества, но във висока концентрация, както е в бразилския орех, могат да бъдат канцерогенни.

Умереността е ключът към дълголетието

Един от най-важните съвети на д-р Станишич е умереният прием на храна и наблягането на необработените храни.

„Всички дълголетници са слаби. По-ниският прием на калории и периодичното гладуване удължават живота. Препоръчвам периодично гладуване - поне 12 часа на ден без храна. Също така, ядките и мазната риба са източник на здравословни мазнини и витамин Е. “

Тя подчертава, че е важно да се намери баланс между умереността и здравословните навици, защото дори полезните вещества могат да бъдат вредни в прекомерни количества.

Дълголетието не е само въпрос на генетика - то зависи и от начина на живот, диетата, умереността, случайния стрес и внимателното управление на енергията на тялото.

