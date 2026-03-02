Доктор предупреждава: Повечето хора не подозират, че бъбреците им са увредени

кадър: бТВ

Ситуацията със здравето на бъбреците сред българите е тревожна, като все повече хора разбират твърде късно за хронични увреждания на бъбреците и амнезина, предупреждава д-р Луиза Христова, нефролог от УМБАЛ „Александровска“.

Около 13% от българската популация има хронично бъбречно заболяване, което прави около 800 000 души. „Честотата на пациентите непрекъснато расте. С увеличаването на средната възраст на хората се увеличава и рискът от развитие на хронично бъбречно заболяване, което е социално значим проблем“, обясни тя в ефира на бТВ.

Д-р Христова посочи, че основните причини за увреждането на бъбреците са захарен диабет тип 2 и артериална хипертония. „Това са двете социално значими заболявания, които причиняват бъбречно увреждане. Статистиката е между 10 и 13% от населението, но този процент може да се увеличи, защото голяма част от хората не знаят, че имат бъбречно заболяване“, добави тя.

Нефрологът подчерта важността на ранното откриване: „В ранния стадий заболяването протича латентно, няма симптоми. По-късно могат да се появят нощно уриниране, общо отпадналост, безапетитие, а симптомите, които карат пациента да потърси лекар, са болки в кръста, промяна в цвета на урината, поява на отоци по очи, ръце и крака, особено сутрин.“

Що се отнася до навиците, които влияят на здравето на бъбреците, д-р Христова акцентира: „Голяма част от нашето здраве, в частност на бъбреците, е в нашите ръце. Здравословният начин на живот гарантира добро отношение към тях. Това включва оптимален баланс на прием на вода, ограничаване на солта, алкохола, енергийните напитки и тютюнопушенето.“

По думите ѝ, количеството вода зависи от теглото: „По новите препоръки това е 30 мл на килограм. Един 100-килограмов мъж трябва да пие около 3 литра дневно. За пациенти с бъбречно заболяване има ограничения – 24-часова диуреза плюс 500 мл вода.“

Особено внимание трябва да се обърне и на медикаментите: „Безразборната употреба на лекарства, включително болкоуспокояващи и хранителни добавки, може да увреди бъбреците. Всичко над нормата води до увреждане.“

Нефрологът даде и трите най-важни съвета за превенция: „Първото е здравословният начин на живот, второто – профилактично проследяване на бъбречната функция чрез скринингови програми. Веднъж годишно трябва да се изследват кръв и урина, включително химичен анализ и седимент, за да се хванат скритите бъбречни заболявания.“

