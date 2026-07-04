Доктор предупреждава: Жегата натоварва сърцето!

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Високите температури през лятото са предизвикателство за нашия организъм. Особено внимателни трябва да бъдат хората със сърдечно - съдови заболявания и високо кръвно налягане.

"Горещините не са просто въпрос на дискомфорт. При хората със сърдечно-съдови заболявания високите температури могат да доведат до сериозни усложнения - от рязко спадане на кръвното налягане до инфаркт, инсулт и опасни нарушения на сърдечния ритъм". За това предупреди в ефира на БНР кардиологът д-р Акиф Шабан, началник на Отделение по инвазивна кардиология във Военномедицинска академия София.



"Когато температурите се повишат, организмът включва естествената си охладителна система. Кръвоносните съдове се разширяват, което води до естествено, а понякога и рязко спадане на кръвното налягане", обясни специалистът.



По думите му това често причинява замайване, отпадналост, лесна умора и притъмняване пред очите, особено при рязко изправяне.



Обезводняването крие двойна опасност



Според д-р Шабан дехидратацията е един от най-сериозните рискове през летните месеци, особено за възрастните хора, които често приемат недостатъчно течности.



"Когато човек се обезводни, първоначално кръвното налягане пада, но след това организмът включва защитен механизъм. Отделя се хормонът вазопресин, който свива кръвоносните съдове и кръвното може внезапно да се повиши до опасни стойности", предупреди той.



В същото време загубата на вода и електролити сгъстява кръвта и увеличава риска от тромбози, инфаркти и инсулти.



Опасни са и температурните шокове



Преминаването от силно климатизирано помещение към над 35-40 градуса навън също може да бъде опасно.



"Рязката температурна промяна предизвиква мощен съдов спазъм, който може да отключи аритмии, пристъпи на стенокардия или дори припадък", каза кардиологът.



По думите му особено внимателни трябва да бъдат хората с исхемична болест на сърцето и нарушения на сърдечния ритъм.



Лекарствата може да се нуждаят от корекция



Д-р Шабан подчерта, че през лятото терапията за високо кръвно налягане понякога трябва да бъде преразгледана от лекуващия лекар.



Особено внимание изискват диуретиците, които допълнително увеличават загубата на течности, както и някои бета-блокери и калциеви антагонисти.



"Никога не спирайте и не променяйте сами лекарствата си, дори ако кръвното сутрин изглежда ниско. Това може вечер да доведе до опасен "ефект на отскока" и хипертонична криза", предупреди специалистът.



Как да предпазим сърцето през лятото



Кардиологът препоръчва в най-горещите часове - между 11 и 16 часа - да се избягва престоят на открито и физическото натоварване.



Сред останалите му съвети са:



* прием на достатъчно вода през целия ден (освен ако кардиолог не е препоръчал ограничение при сърдечна недостатъчност);

* избягване на алкохол и прекомерно количество кафе в жегите;

* лека храна, богата на плодове и зеленчуци;

* светли, широки дрехи от естествени материи;

* разумно използване на климатика, като разликата между външната и вътрешната температура не надвишава 7–8 градуса.



"Ако навън е 37 градуса, не настройвайте климатика на 20. По-безопасно е температурата в помещението да бъде около 29–30 градуса", съветва д-р Шабан.



Според него именно малките предпазни мерки могат да намалят значително риска от сърдечни инциденти през най-горещите дни на лятото.

Редактор "Екип на Петел",

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