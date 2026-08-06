Доктор за разбитата нарколаборатория в София: Производството до 10 кг дневно означават около 5 милиона смъртоносни дози

кадър: бТВ

Разбитата нелегална лаборатория за производство на фентанил в София поставя въпроса дали България вече не е само транзитна територия, а се превръща в място за производство и разпространение на високорискови синтетични наркотици. Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV Мариян Събев от Центъра за изследване на демокрацията и д-р Владимир Николов, директор на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

„Това е първата такава фабрика за страната и, по нашите данни, първата подобна в Европа. По-важното е, че тази операция е сигнал за структурна промяна в българския наркотичен пазар“, подчерта Мариян Събев.

По думите му случаят може да бележи преход от традиционната роля на България като транзитна точка по Балканския маршрут към по-сложна функция в европейската наркотична икономика.

„Особено съществен е въпросът дали случаят не бележи преход към роля, свързана с преработка, смесване и разпределение на високопотентни синтетични опиоиди,“ подчерта Събев.

Според него на този етап не може да се правят категорични изводи за количествата и броя на потенциалните дози.

„Все още знаем много малка част от обективните факти по случая. Не знаем дори какъв тип фентанил е произведен. Такива сметки на едро обикновено не водят до нищо друго освен сензация“, коментира представителят на Центъра за изследване на демокрацията.

Според експерта е вероятно задържаните да представляват само част от цялата престъпна структура.

„Производителите очевидно са заловени, но по всяка вероятност не цялата мрежа за разпространение“, смята Събев.

Директорът на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм д-р Владимир Николов обясни колко опасен е фентанилът. По думите му, ако се приеме изнесената от разследващите информация за производство до 10 килограма дневно, математически това се равнява на около пет милиона потенциално смъртоносни дози.

„По изнесената информация – 10 килограма означават около 5 милиона токсични дози“, отбеляза лекарят.

Д-р Николов подчерта, че фентанилът принадлежи към групата на опиоидите и най-опасният му ефект е потискането на дишането.

Той посочи и основните признаци на тежко отравяне: „При токсична доза човекът е в безсъзнание, дишането е повърхностно и силно забавено, устните са посинели, а зениците са точковидни. Ако не се направи нещо много бързо, човекът умира за минути.“

Според него животът на пострадалия може да бъде спасен с навременно приложение на антидота налоксон.

„Налоксонът е познат в медицината от десетилетия. Няколко инжекции и човекът буквално възкръсва пред очите ви“, обясни д-р Николов.

Редактор "Екип на Петел",

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