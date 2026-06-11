Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия

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Документите с искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов.

„Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по Конвенцията за екстрадиция", каза Найденов, цитиран от Нова телевизия.

След като се оказа, че никой не иска да оглави НСлС, Найденов каза, че това донякъде е проблем, но все пак следствието не е „обезглавено”. „В момента тези функции по право се изпълняват от заместника на директора на Националната следствена служба по старшинство. Така че има кой да разписва документите чисто формално. Надявам се, че в рамките на откритата процедура Прокурорската колегия ще излъчи свой кандидат или поне такъв, който временно да поеме тази функция”, каза Найденов.

Пред журналисти той отговори и на въпроси за избора на нов ВСС. „В трите седмици, които парламентът даде за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно такива, които да бъдат обсъдени, за да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно следващата седмица ще има комисия в НС, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене”, каза Найденов.

Той очаква до края на този месец да бъдат приети промените в закона, за да да започне процедурата по избор на нов ВСС.

По казуса „Осемте джуджета” и решението на съда, че прокуратурата трябва да плати на Явор Златанов 100 000 евро, Найденов каза: „Надявам се, че темата не е табу за магистратите вече. Дайте ми време да преценя дали да искам дисциплинарни наказания за магистратите, посочени като хората, изнудващи да се прехвърли бизнеса”.

Редактор "Екип на Петел",

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