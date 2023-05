Долф Лундгрен: Боря се с рак

Кадър Греъм Бейсингер, ютуб

През последната година новините за Долф Лундгрен са свързани най-вече със създалата се драма с подготвяния филм за Драго.



Артистът не е от хората, които обичат да приказват кой знае колко за личния си живот. В предаването In Depth With Graham Bensinger Лундгрен реши да разкрие, че от осем години се бори с рак, предаде lifestyle.bg.



Долф Лундгрен споделя, че през 2015 година лекари са отркили раков израстък в единия му бъбрек. Образуванието е било отстранено оперативно и в продължението на пет години всичко е било наред. В този интервал, несъмнено, артистът се е подлагал на скенер. Първо през шест месеца, а по-късно един път годишно.



Но през 2020 година обстановката се е влошила. Лундгрен споделя, че до момента в който е бил в родната си Швеция е получил киселинен рефлукс и незабавно се е подложил на ядрено-магнитен резонанс. Резултатите от него са посочили, че към зоната на първия израстък са се образували още няколко.



Последвала е интервенция, при която общо цели шест тумора са били отстранени от бъбрека на артиста. По-късно обаче нов израстък се е появил в черния дроб на Долф Лундгрен. Той обаче се е развил бързо и е станал прекомерно огромен.



Това е наложило подлагането му на терапия, страничните резултати от която не са били доста приятни. Въпреки всичко е успял да работи, като даже е взел участие в фотосите на " Непобедимите 4 " и Aquaman and the Lost Kingdom през 2021 година в Лондон.



По това време обаче е разговарял с лекарите си и те са го посъветвали да си даде почивка и да бъде повече със семейството си. Долф Лундгрен даже твърди, че са му споделили, че му остават към две или три години живот.



"Гледаш живота си и си казваш: Имах страховит живот. Имах страховит живот. Вече съм живял като пет живота в един с всичко, което съм направил. "



Актьорът твърди, че не се е чувствал зле благодарение на децата си и годеницата си. И въпреки, че депресията го наляга, взема решение да потърси второ мнение. Тогава неговият онколог съумява да открие лечение, с което туморното образувание започва да се свива.



Лундгрен споделя, че планира скоро то да бъде извадено и се надява, че повече няма да има нови образувания. Но цялото последните осем години го научават да прави оценка на живота доста повече, написа People.

