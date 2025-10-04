Долни Богров гони нежелан свещеник

Булфото

Жителите на Долни Богров се разбунтуваха срещу новия нежелан и напълно непознат за тях свещеник, влязоха в Божия храм, до който не бяха допускани и настояха за незабавното връщане на местния отец Янко Китанов, в противен случай ще блокират важни пътни артерии на София, предаде БГНЕС.

Софийският квартал Долни Богров стана арена на сцени, които са описвани по време на борбите за българска национална църква през 60-те и 70-те години на ХІХ век, когато българите със сила прогонват чуждото за тях гръцко духовенство. 150 години след тези паметни борби, днес, само на десетина километра от центъра на София, стотици жители на Долни Богров застанаха като един в подкрепа на своя духовен водач отец Янко Китанов, който в продължение на повече от 40 години е бил до тях в празник и нещастие, от люлката до гроб, кръщавайки техните малки деца и опявайки техните мили родители в последния им път.

Духовникът е сменен неотдавна, без никаква основателна причина, без знанието и уведомяването на еноряшите. На негово място е назначен нов свещеник, който по думите на местните хора е бил изгонен от бившата си енория в Бобошево, Благоевградско, включително и заради странните за православните християни порядки, които налагал там.

„Подкрепяме отец Янко Китанов, защото той е жител на нашия квартал, наш съсед и преди всичко наш духовен баща, който е направил много за всеки един от нас, винаги ни е подкрепял по всяко време“, заяви пред БГНЕС Анжела Кръстанова, израснала в Долни Богров и познава духовника от 26 години.

Тя подчерта, че отец Китанов е духовен баща на местните жители и е направил изключително много за възстановяването на църквата „Свети Теодор Стратилат“ и манастира „Свети Апостоли Петър и Павел“, особено в трудните дни след опустошителното наводнение през 2005 г. „Това е един от най-старите манастири в околията. След 5 август 2005 г. районът беше потопен под водата, манастирът буквално се срина, а там имаше изключително стари икони и иконостас. Благодарение на организацията, която отец Янко създаде, нашият манастир отново съществува и един от най-красивите. Отец Янко е направил много, но преди всичко той е човек и член на нашите семейства“, добави Анжела.

Същото мнение поддържа и Иван Асенов: „Всички обичаме и уважаваме нашия отец, който служи тук в продължение на 42 години и винаги е бил в подкрепа на хората. Благодарение на него имаме и манастира, и черквата, която заедно направихме. Само е помагал на хората и не мога една лоша дума да кажа за него. Отец Янко никого не е върнал, изслушва ни, а на бедните хора никога не е взимал и стотинка. А при голямото наводнение той ходеше и спасяваше хора от стихията“.

Той е учуден как може да се насажда нов свещеник, без да се знае нищо за него. „Няма да изоставим отец Янко. Възмутен съм, че новият е сложил табели по оградата на църквата, че е охраняван обект. От кого охранява? От нас жителите на Богров, които сме създали тази черква“, добави Иван Асенов.

Той призова Светият Синод да чуе Долни Богров, в противен случай жителите му са готови и на крайни мерки. „Другата събота – гражданско неподчинение. Ще затворим магистралата, ще затворим пътя за манастирчето, който идва от Равно поле. С Бога напред нещата ще се оправят“, добави Асенов.

Антон Божилов сподели, че живее нов живот благодарение на отец Янко: „Ако не ми беше помогнал преди 20 години, аз днес нямаше да съм между живите. Много от нас е кръщавал, а другите е венчавал“.

Жителите на Долни Богров се опитаха да влязат в църквата, за да попитат новия свещеник къде са иконите, за които са събирали пари, както и къде е кутията с дарения от манастира, но така и не получиха очаквания отговор, което на свой ред провокира масово недоволство сред еноряшите.

